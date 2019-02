Warme kliekjes in de koelkast zetten, mag dat wel of niet?

Moet je kliekjes onmiddellijk in de koelkast zetten na het eten of kun je ze beter nog een paar uur laten afkoelen? Het is iets wat menig huismoeders (en -vaders, ongetwijfeld) zich weleens afgevraagd hebben. Sommigen zeggen volmondig ‘ja’ op het afkoelen, anderen gruwelen dan weer van het idee en zetten hun restjes direct in de koelkast. Maar wat klopt er nou? Wij zochten het voor je uit!

Dat je je kliekjes moet laten afkoelen vóór je ze in de koelkast zet, blijkt deels een fabeltje te zijn. Als eten namelijk zo’n twee uur op kamertemperatuur is, beginnen zich de nodige bacteriën te ontwikkelen. Dat proces begint al vanaf het moment dat je eten lauw is. Hoe langer je het dus laat staan om ‘af te koelen’, hoe meer bacteriën er ontstaan.

Meer energie

Maar je kliekjes onmiddellijk in de ijskast zetten, is dan ook weer niet helemaal de oplossing. Dat is langs de ene kant heel erg slecht voor je koelkast, omdat die dan harder moet werken en meer energie verbruikt. Bovendien is het ook niet goed voor het eten dat al ín de koelkast ligt. Dat bederft veel sneller als er iets warms naast staat.

Middenmoot

Maar wat moet je dan wél doen? Het antwoord ligt een beetje tussen de twee opties. Het is het verstandigst als je de kliekjes even laat afkoelen tot ze lauw zijn, voordat je ze in de ijskast zet. Dat afkoelen mag echter niet té lang duren. Om het proces een handje te helpen, spreid je het eten best wat uit. Hoe minder dik de laag is, hoe sneller hij afkoelt. Vertrouw je het echt niet? Dan doe je het eten gewoon terug in de pan en zet je die in een bak met ijswater of op een koelelement.

Bron: Kookfans | Beeld: iStock