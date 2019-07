Na ‘recordwarme’ juni: wordt juli net zo’n prachtige zomermaand?

Na een recordwarme juni met sky high temperaturen en urenlang zon, is vakantievierend Nederland uiteraard stiknieuwsgierig naar wat juli voor ons in petto heeft.

Ga zo door!

Wat blijkt? We kunnen ook rekenen op een bovengemiddeld warme juli. Dat meldt Weeronline. Waar de voorbije maand echter ook erg nat verliep, wordt juli naar verwachting relatief droog.

Warmer dan normaal…

De gemiddelde temperatuur komt in juli uit op 19 graden, tegen 17,9 graden normaal. In juni lag de temperatuur in De Bilt met 18,2 graden flink hoger dan de normale temperatuur in die maand. Sterker nog: afgelopen juni verliep warmer dan de gemiddelde julimaand.

…én droger dan normaal

Verschillende zware buien zorgden in juni nog voor een bovengemiddeld hoge hoeveelheid neerslag. Daarvan is in juli geen sprake: Nederland kan komende maand rekenen op ongeveer 60 millimeter neerslag, tegen 78 millimeter normaal. Regio’s die toch al kampen met droogte zien hun problemen daardoor nog groter worden.

Opnieuw tropische temperaturen

De eerste week van juli verloopt naar verwachting droog. Waarschijnlijk bestaan er grote temperatuurverschillen: door een noordenwind blijft het aan de kust relatief koel, terwijl het kwik in het binnenland flink kan oplopen. In de tweede week van de maand maakt de noordenwind plaats voor een zuidenwind. Dat betekent warm zomerweer, met kans op 30 graden. Over het algemeen blijft het droog, al is er kans op onweersbuien.

Lekker Hollands

Daarna wacht typisch Nederlands zomerweer. Een westenwind zorgt in de derde en vierde week van juli voor maximumtemperaturen van 20 tot 25 graden. Mogelijk zitten er een paar dagen met hoge temperaturen tussen, maar van stabiel, warm zomerweer is waarschijnlijk geen sprake.

