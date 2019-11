Netflix, Videoland, Disney+, Amazon Prime Video, HBO Max, Horrify… Zie jij door de bomen het streaming-bos ook niet meer? Met Apple TV+ mogen we nóg een streamingdienst in het overvolle landschap verwelkomen. Begrijp ons goed: op zich natuurlijk hartstikke leuk, maar we snappen dat je keuzes moet maken… Je kunt nou eenmaal geen abonnement op ál die diensten nemen. Om jou te helpen met het maken van de juiste afweging, zette Superguide een aantal plus- en minpunten van Apple TV+ voor je op een rijtje.

Pluspunt: de originele content

De doorslaggevende factor voor een streamingdienst is natuurlijk de content. Zonder leuke films en series is een abonnement natuurlijk hoe dan ook weggegooid geld. Daarom kijken we eerst eens naar de titels die je binnenkort op Apple TV+ mag verwachten.

Op je watchlist

De streamingdienst van Apple belooft ons exclusieve content (series, films en documentaires), waarvan er al een flink aantal onthuld is. Het gaat dan bijvoorbeeld om The Morning Show met Reese Witherspoon, Jennifer Aniston en Steve Carell. Een andere potentieel interessante titel is het post-apocalyptische See met Jason Momoa. Ook staat er een programma met Oprah en Prins Harry op het programma. Zij gaan het hebben over onze mentale gezondheid. Daarnaast kun je je verheugen op Servant van prijswinnend filmregisseur M. Night Shyamalan, over een stel dat een pop behandelt als hun eigen kind (creepy!). Ook Masters of the Air van Steven Spielberg is er één om naar uit te kijken. Deze serie vormt het vervolg op Band of Brothers en The Pacific. Ten slotte verscheen deze week de allereerste, gloednieuwe trailer van de film The Banker, gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Pluspunt: positieve insteek

Apple TV+ wil zich naar verluidt vooral richten op positieve, opbeurende en verhelderende titels, zoals bijvoorbeeld die show met Oprah en Prins Harry. Natuurlijk zullen de series en films heus wel conflict en drama in zich hebben, maar je hoeft waarschijnlijk (weer) niet op Black Mirror of andere lugubere content te rekenen.

Minpunt: het beperkte aanbod

Bovenstaande lijst met content op Apple TV+ is allesbehalve compleet. Toch belooft het aanbod van de streamingdienst in het niet te vallen bij dat van bijvoorbeeld Netflix. Dat komt omdat de Apple-service zich (in ieder geval voor nu) enkel richt op exclusieve content. Met andere woorden: daar waar Netflix en Amazon Prime allerlei licenties voor andere titels (denk aan The Big Bang Theory en Avatar) inkopen, richt Apple zich alleen op zijn eigen originals.

De lat ligt hoog

Wat de omvang van het aanbod betreft kun je Apple TV+ dus beter vergelijken met Disney+. Nu hoeft dat echter niet meteen een nadeel te zijn, mits die originele content van Apple dan natuurlijk wel van superhoge kwaliteit is. En dat lijkt in ieder geval wel de bedoeling: Apple wil sowieso zes Oscarwaardige films per jaar afleveren. Ambitieuze, maar mooie plannen.

Plus- en minpunt: exclusiviteit

We zijn helemaal niet vies van een goede original op zijn tijd, maar het is ook wel enorm vervelend dat je meerdere streamingdiensten nodig hebt om alles te kunnen zien! Zonder Disney+ geen Obi-Wan Kenobi, zonder Netflix geen Stranger Things, zonder Apple TV+ geen The Morning Show… Zelfs als je inmiddels al afscheid hebt genomen van je lineaire tv-kanalen ben je straks nog duurder uit met al deze abonnementen.

Minpunt: gebrek aan devices

En nu we het toch over exclusiviteit hebben… Zonder een Apple-apparaat is het nog maar de vraag of je Apple TV+ überhaupt kunt checken. We weten dat de service straks te vinden is op sommige smart tv’s van Samsung en later ook op modellen van Sony en LG, máár je kunt de streamingdienst bijvoorbeeld niet op je Android- of Windows-telefoon ontvangen. Wel pakt Apple TV+ het anders aan met haar films: die verschijnen eerst op het witte doek, voordat ze bij de streamingsdienst te zien zijn. Zo heeft toch iedereen de kans de producties te bekijken, ook zonder Apple-devices.

Pluspunt: goedkoop delen

Apple TV+ gaat je maandelijks zo’n vijf euro kosten. Dat is een stuk goedkoper dan veel andere streamingdiensten, waaronder Netflix en Disney+. En mocht je een Apple-product kopen (zoals een iPhone of iPad) dan krijg je (vanaf de release) een jaar lang gratis toegang tot de service. Extra fijn: je kunt de service met zes familieleden delen.

Als je alle plus- en minpunten op een rijtje zet, kom je hopelijk tot een weloverwogen beslissing. Apple TV+ lanceert op 1 november.

Bron: Superguide