Een flesje water in je auto hebben liggen, is hartstikke handig. Zéker met deze zomerse hitte is flink hydrateren geen overbodige luxe. Toch is een flesje water in je auto laten slingeren niet zo onschuldig als je denkt.

Vergrootglas

De brandweer heeft mensen zelfs officieel gewaarschuwd dat zo’n flesje in je auto kan leiden tot brand. Als de zon op het flesje schijnt, kan het water namelijk als vergrootglas werken en op deze manier brand veroorzaken. Laat daarom nóóit een flesje water in het volle zonlicht in je auto liggen.

120 graden

De waarschuwing is gebaseerd op een vreselijk verhaal van een Amerikaan uit Idaho. Toen hij na zijn lunchpauze terug liep naar zijn auto, kwam daar rook uit. En ja, de oorzaak was een flesje water. Zonlicht versterkt de warmte in een waterfles met zo’n 120 graden. Het vuur mag zich relatief langzaam ontwikkelen, grappig is zo’n fikkie in je auto niet.

Vers van de tap

Daarnaast kun je natuurlijk véél beter je flesje mee naar binnen nemen, zodat je ‘m wanneer je weer op pad gaat kunt genieten van een flesje gevuld met vers en fris, in plaats van dat verhitte, oude restje dat je nog over had.

