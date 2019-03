Waarom je beter geen rood speeltje kunt kopen voor je viervoeter

Het is natuurlijk altijd leuk om een nieuw hondenspeeltje te kopen; je huisdier is er vrijwel altijd dankbaar voor. Toch springen ze niet van ieder speeltje een gat in de lucht. Met name rode speeltjes zijn een dooddoener voor je viervoeter. Wij leggen uit waarom.

Rood is een no go

Waarom geen rood? Honden zien alleen de kleuren geel, blauw, zwart, wit en grijs. De kleuren rood en groen zien ze beide als geel. Hierdoor kan een hond niet het onderscheid maken tussen het gras en het rode speeltje. Heb je toch een rood speeltje? Dan kan het gebeuren dat je viervoeter het speeltje ‘kwijtraakt’ in het gras.

Welke kleur dan wel?

Je kunt het beste speeltjes met een blauwe kleur kopen. Deze kleur contrasteert goed tegen het gras. Als je met je hond speelt op een donkere ondergrond, bijvoorbeeld op donkere straatstenen, dan kun je het beste een groen of geel speeltje kopen.

