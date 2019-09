Sprakeloos door ‘When They See Us’? Ook Netflix’ nieuwe waargebeurde drama hakt erin

De miniserie ‘When They See Us’ is zonder twijfel één van de indrukwekkendste Netflix Originals van dit jaar. De deze zomer uitgebrachte serie vertelde het waargebeurde verhaal over vijf voor verkrachting onterecht veroordeelde tieners. Greep het verhaal jou ook van begin tot eind bij de strot en ben je dol op dergelijke based on a true story-drama’s? Dan moet ook deze nieuwe Original onmiddellijk op je watch list.

Verkracht? Wat een onzin

Vorige week is de serie Unbelievable toegevoegd aan het assortiment van de streamingsdienst. Hierin staat het verhaal van de tiener Marie Adler centraal. Toen zij in 2008 op haar 18e bij de politie aangifte deed van een gewelddadige verkrachting in haar eigen huis, geloofden zowel de autoriteiten als haar eigen familie en vrienden haar verhaal niet.

Komt de waarheid ooit boven tafel?

Jaren later komen twee vrouwelijke detectives met elkaar in contact wanneer ze ontdekken dat de twee verkrachtingszaken die ze op dat moment onderzoeken opvallend veel gelijkenissen vertonen. Ook de ‘gelogen’ verkrachting van Marie komt weer op tafel, een verhaal dat de twee vrouwen níet zomaar naar het land der fabelen verwijzen. Ze geloven haar en zijn vastberaden de zaak op te lossen.

‘Unbelievable’ goed

Unbelievable is geïnspireerd op het boek An Unbelievable Story of Rape, dat T. Christian Miller en Ken Armstrong schreven over onterecht voor leugenaar uitgemaakte Marie. De Flair-redactie is alvast begonnen aan de tragische, meeslepende serie en zit er hélemaal in. Een absolute aanrader. Met hoofdrollen voor Toni Collette (About A Boy, Hereditary) en Merritt Wever (Birdman).

Bekijk de trailer vast in onderstaande video:

Bron: Netflix | Beeld: Still