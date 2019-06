Waar moeten we beginnen? Déze films en series verschijnen in juli op Netflix

Netflix knalt de zomer in met misschien wel de vetste maand van het jaar tot nu toe. Zo keren in juli onder meer ‘Stranger Things’, ‘Suits’, ‘La Casa de Papel’, ‘Queer Eye’ én ‘Orange is the New Black’ terug. Wauw!



Series

Stranger Things

Sinds die hete clip waarin Billy met zijn zomerbody badmeester speelt kijken we nóg meer uit naar het nieuwe seizoen van Stranger Things. Bovennatuurlijk gespuis vindt uiteraard weer zijn weg naar Hawkins en het is aan Mike, Lucas, Will, Dustin, Eleven én Hopper (en véél meer helden) om seizoen 3 te redden! Vanaf 4 juli.

La Casa de Papel

Topcriminelen Tokio, El Profesor, Nairobi, Denver en Río genieten in La Casa de Papel seizoen 3 (vanaf 19 juli) van Thailand – totdat het leger en de politie komen en Río arresteren. Seizoen 3 van deze spannende Spaanse Netflix-show belooft weer episch te worden. Onlangs stelde El Profesor al een aantal nieuwe bendeleden voor. En komt Berlin nu wel of niet terug?

Orange is the New Black

Vanaf 26 juli kunnen we met zijn allen afscheid nemen van één van Netflix’ allereerste Original-series, Orange is the New Black. Vanaf die datum staat het allerlaatste seizoen 7 online. Hoe gaat het nu met Piper? En wie mogen er bij het slot dan eindelijk uit de bak? Wij zijn klaar voor alle antwoorden!

Queer Eye

De mannen van Queer Eye gaan in het vierde seizoen (19 juli) Kansas City onveilig maken. Jonathan, Karamo, Antoni, Tan en Bobby toveren saaie singles, onzekere types en ingezakte oude mannen weer om tot de beste versie van zichzelf. Bereid je voor op héél veel tranen!

Suits

Dat werd tijd, zeg! Vanaf 12 juli mogen we dan eindelijk aan de slag met seizoen 7 van advocatenserie Suits. Afgelopen januari kwam Netflix voor het laatst met nieuwe Suits-content, namelijk het zesde seizoen. Deze zevende reeks betekent overigens het einde van Mike en Rachel; acteurs Patrick J. Adams en Meghan Markle stopten ermee. Patrick komt in het laatste seizoen overigens weer even terug.

Another Life

Intrigerende nieuwe Original-serie. In Another Life reist astronaute Niko en haar jonge team naar de oorsprong van een buitenaards project. Ze lopen echter groot gevaar. Selma Blair speelt een media influencer die het verhaal rond de riskante onderzoeksmissie naar buiten wil brengen. Vanaf 25 juli.

Workin’ Moms

Deze heerlijk cynische comedyserie is sneller terug dan verwacht! In februari maakten we kennis met de Workin’ Moms en op 25 juli keren de dames al weer terug. Hoe dat komt? De show, over een stel uitgebluste net-moeders in Toronto, werd ook door het Amerikaanse CBS uitgezonden. Daar zijn ze zelfs al aan seizoen 3 toe.

Films

Just Go With It

Comedyhelden Adam Sandler en Jennifer Aniston hebben met hun nieuwste Netflix-film Murder Mystery goud in handen. Zie waar die chemie vandaan komt en kijk Just Go With It (vanaf 1 juli). In deze romcom uit 2011 probeert Aniston Sandler uit de brand te helpen door net te doen alsof ze zijn vrouw is.

Dark Shadows

Een lauwtjes ontvangen fantasythriller van Tim Burton. In Dark Shadows (1 juli) speelt Johnny Depp de vervloekte vampier Barnabas. Alleen daarom al het kijken waard natuurlijk! Met verder ook rollen voor Michelle Pfeiffer, Eva Green en Helena Bonham Carter.

This is 40

Paul Rudd en Leslie Mann pakken in This is 40 (1 juli) weer hun rollen van comedy Knocked Up (2007) op. Pete en Debbie verkeren in een heftige huwelijkscrisis én moeten ook nog eens dealen met een midlifecrisis. Het begint allemaal met een boze Debbie, die erachter komt dat Pete viagra nam.

Minions

Op 4 juli nemen de Minions uit Despicable Me! Netflix over met hun eigen spin-off-film. Komt goed uit, want Despicable Me én Despicable Me 2 staan er al op. In Minions – een prequel – zien we waar deze merkwaardige gele wezentjes eigenlijk vandaan komen.

Blade Runner 2049

Strak vervolg op cultklassieker Blade Runner (1982). In Blade Runner: 2049 (vanaf 7 juli) keert Harrison Ford weer terug in zijn iconische rol van robotjager Rick Deckard. De hoofdrol gaat echter naar Ryan Gosling, die slaafrobot K speelt. Een grauwe, meesterlijke sciencefictionfilm met een fantastisch sfeertje.

Pacific Rim

Episch actiespektakel over de gigantische kaiju-monsters die het opnemen tegen de mensheid. Speciaal getrainde piloten kruipen in Jaegers – minstens zulke grote gevechtsrobots – om de kaiju te verslaan. Pacific Rim staat vanaf 20 juli op Netflix.

Lees ook

Hoe dan ook bingewaardig: deze Spaanse serie wordt bestempeld als de nieuwe ‘OITNB’

Snow White & The Huntsman

Sneeuwwitje, maar dan grauwer. Snow White & The Huntsman (15 juli) is op en top fantasy met een topcast. Wat dacht je van Kristen Stewart (Sneeuwwitje), Chris Hemswort en Sam Claflin? Spelen allemaal mee. Vooral Charlize Theron viel in de smaak. Ze speelde een fantastische, gestoorde versie van de Boze Koningin.

IT

Dat Netflix op 21 juli horror-remake IT online zet, komt héél goed uit. Zo kunnen we ons alvast voorbereiden op het vervolg, IT: Chapter Two, dat vanaf september in de bios draait. Maak kennis met terrorclown Pennywise en zijn slachtoffers, de kinderen van The Losers Club. Naar een verhaal van Stephen King.

The Other Guys

De schijterige New Yorkse agent Allen (Will Ferrell) moet in comedy The Other Guys (30 juli) samenwerken met z’n opgefokte collega Terry (Mark Wahlberg). Vanwege hun onkunde taan ze bij de andere agenten bekend als doetjes. Nu het er écht toe doet, moeten Allen en Terry noodgedwongen de krachten bundelen.

Easy A

Emma Stone speelt in coming-of-age-comedy Easy A (14 juli) de onzekere studente Olive. Ze helpt jongens die hun maagdelijkheid willen verliezen door net te doen alsof ze met hun naar bed gaat. Wat doet Olive nu iedereen haar opeens kent en iets van haar wil?



Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.