De herfst is officieel nog niet begonnen, maar het lijkt erop dat we toch al koudere temperaturen moeten gaan trotseren. Er is herfstig regenweer op komst. De paraplu, regenlaarzen en windjacks kunnen (helaas) dus uit de kast.

Geniet zolang het duurt

Terwijl er kortgeleden nog sprake was van een hittegolf en we met z’n allen zaten te puffen van de warmte, is het nu ineens tijd voor dikkere jassen en sjaals. Dinsdag blijft het nog een prima temperatuurtje. Het kwik blijft hangen rond de 20 graden en de zon laat haar gezicht zelfs af en toe zien. Maar hier komt al snel verandering in.

Koud en nat

Door de vele verwachtte buien verwacht weerman Maurice van Buienradar dat het snel af zal koelen de komende dagen. “Tijdens die buien koelt het al af naar een graad of 16, maar na de regen krijgen we nog koelere lucht door een wind uit het noordwesten”, aldus Maurice.

Een Indian summer dan?

Toch gloort er hoop aan de horizon. Maurice vertelt dat hij verwacht dat er kans is op een lekkere nazomer. “De maand september duurt gelukkig nog lang, dus er is kans dat we een nazomer krijgen. Ook oktober kan voor verrassingen zorgen.”

