Liefde vs. vriendschap: wat als je niet overweg kunt met de vrienden van je partner?

Jij bent hopeloos verliefd, maar helaas: je vindt de vrienden van je partner niet zo leuk. Wat doe je dan? Luister je naar jezelf, kies je voor je relatie of blijf je schipperen? Sekstherapeut Vanessa Marin en psycholoog en relatiecoach Paulette Shermans geven tips.

Lees ook: Twijfel je over je relatie? 3 tips om daarmee om te gaan

Soms wordt het na één ontmoeting duidelijk, soms gaat daar wat meer tijd overheen, maar het kan ook zijn dat je omgeving je nieuwe liefde helemaal niet zien zitten. Het liefst wil je natuurlijk dat iedereen je accepteert. Hoe los je dit op?

Bespreken of niet?

Volgens Paulette is het niet altijd een goed idee om dit met je vriend te bespreken. “Als de vriend in kwestie niet per se iets slechts doet, dan is het niet altijd een goed idee om erover te praten met je partner. Probeer afstand te houden en je niet te veel druk te maken over de persoon waarmee je het moeilijk hebt. Laat je partner tijd met die persoon doorbrengen wanneer jij zelf ook plannen hebt.” Merkt je vriend op dat je zijn vrienden ontloopt? Dan is het wel belangrijk dat je eerlijk bent. “Ga niet liegen en volhouden dat ze zich dingen inbeelden”, zegt Vanessa. “Leg uit wat er speelt en waarom je afstand houdt.”

Kiezen

Als er echt niks anders op zit kun je je partner de keuze laten maken tussen jou en de zijn vrienden. Maar bedenk je goed dat ze al bevriend waren voordat jij in zijn leven kwam. Je kan je vriend niet forceren om vrienden te ‘dumpen’. Probeer daarnaast ook je vriend niet te beoordelen op hoe ze zich gedragen als ze bij hun vrienden zijn. “We hebben allemaal vrienden waarbij we ons misschien niet altijd even goed gedragen”, legt Marin uit. “Geef je vriend het voordeel van de twijfel.”