Waarom een VR-bril óók leuk is voor niet-gamers

Laten we eerlijk zijn: wij zagen de VR-bril meer als een gadget voor mannen. Meer specifiek: gamers. En dus niet voor onszelf. Maar nu zijn we om!

We mochten er namelijk eentje testen: de nieuwe Oculus Go. En nee, daarmee gingen we niet gamen. We deden een stedentripje en mediteerden op een tropisch strand. Alle aanwezige redacteuren waren onder de indruk van het apparaat. Oké, je ziet er een tikkie vreemd uit met zo’n ding op, maar daar merk je zelf niets van 🙂

De meeste VR-brillen vragen behoorlijk wat technische handigheid en inzicht, maar de Oculus Go is heel gemakkelijk te bedienen. Zonder PC, kabels, sensoren en dure ondersteunende apparaten; alleen een bril en een touch controller. Je hoeft ‘m maar één keer aan je telefoon te koppelen, zodat je de instellingen van jouw Go via de Oculus-app kunt aanpassen aan jouw wensen. Dankzij de meer dan 1000 apps kun je meteen de virtuele wereld van jouw keuze binnenstappen: liveconcerten, sportevents, films, games, tv-series…

Met als superleuk extraatje dat je nog deze kerst de geweldige animatiefilm Crow: The Legend (met stemmen van o.a. John Legend en Oprah Winfrey) kunt zien en beleven. *Adviesprijzen zijn € 219 (32GB) en €269 (64GB). Nog steeds wel een investering, maar wel een supercadeau voor iedereen, van gamer tot yoga-fan…

Zie voor meer informatie: www.oculus.com/go/

