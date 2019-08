Vond je ‘The Haunting of Hill House’ doodeng? Dan krijg je aan seizoen 2 een zware dobber

Eén van de engste en spannendste series sinds tijden is het vorig jaar op Netflix verschenen ‘The Haunting of Hill House’. Zat je bibberend voor de buis met kussens en dekens om in weg te duiken? Prepare je dan maar extra goed voor het tweede seizoen, ‘The Haunting of Bly Manor’. De maker en regisseur van het horrorspektakel, Mike Flanagan, belooft dat het ‘nog véél enger’ wordt.

Nóg heftiger

Dat onthult Flanagan in een interview met Birth.Movies.Death. The Haunting of Hill House met Michiel Huisman stond al bekend om zijn magistrale en doodenge scènes die zelfs horrormeester Stephen King deden sidderen. Seizoen twee focust zich op een ander eng huis en blijkbaar gaat het er daar nog véél heftiger aan toe.

The Haunting of Bly Manor

Dit nieuwe seizoen is gebaseerd op het boek The Turn of the Screw van Henry James en draait om een jonge vrouw die denkt dat haar twee oppaskinderen geesten zijn. “Voor mensen die niet bekend zijn met James’ werk, gaat dit ongelooflijk eng worden”, aldus Flanagan. “Ik denk nu al dat het véél enger is dan seizoen één, dus daar ben ik erg blij mee.”

De geesten van Hill House

Wat was het ontzettend tof, maar tegelijkertijd ook supereng om te zien dat talloze geesten zich verstopten in de Hill House-afleveringen. Aangezien The Turn of the Screw bekendstaat als het ultieme geestenverhaal, kunnen we dus véél meer verborgen creeps verwachten.

Lees ook

Op naar Hollywood: is deze ‘SpangaS’-hunk de nieuwe Michiel Huisman?

Terugkerende castleden

Helaas lijkt het erop dat Michiel Huisman niet terugkeert als Steven Crain. Oliver Jackson-Cohen en Victoria Pedretti, die tweeling Luke en Nell Crain speelden, wél. Ze spelen echter gloednieuwe personages. Pedretti speelt de hoofdrol van jonge oppasvrouw Danie die geesten ziet. En Jackson-Cohen? Dat is nog een beetje vaag. Zijn rol wordt omschreven als “charming young man”. Hmmm, eigenlijk is dat alleen al spannend. We’ll keep you posted!

The Haunting of Bly Manor wordt in 2020 verwacht op Netflix.

Bekijk de trailer van seizoen één in onderstaande video.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Superguide | Beeld: Netflix