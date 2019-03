Om maar met de deur in huis te vallen: vandaag de dag wordt een kwart (!) van alle voedingswaren weggegooid in Nederland. Doodzonde, zo vindt ook de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling. Om dit tegen te gaan en het in 2030 met de helft terug te brengen, start de organisatie vandaag de campagne ‘Hoe #verspillingsvrij ben jij?’.

Lees ook

Warme kliekjes in de koelkast zetten, mag dat wel of niet?

Uit cijfers blijkt dat vooral jonge gezinnen veel etenswaren verspillen, maar juist deze groep is wél heel gemotiveerd om daar iets aan te doen. Ruim driekwart van hen is van plan om zuiniger om te gaan met voedsel, zo blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum.

Onvoorbereid shoppen

Dezelfde studie toont aan dat nog bijna 90 procent van de ouders meer in huis halen dan dat ze nodig hebben. Dit komt mede door het feit dat veel mensen onvoorbereid boodschappen doen; maar liefst vier op de tien ondervraagden weet in de winkel niet wat ze nog in de voorraadkast hebben liggen. Daarnaast koken zes op de tien ouders meer dan het gezin kan eten.

Dat het hoog tijd is om voedselverspilling terug te draaien, moge duidelijk zijn. Maar hoe doe je dat? Wij geven je vijf tips.

1. THT en TGT

Wat al enorm zou schelen als iedereen weet wat het verschil is tussen THT (Tenminste Houdbaar Tot) en TGT (Te Gebruiken Tot). Producten die kort houdbaar zijn, we noemen zuivel, vlees en groenten, krijgen een TGT-datum opgeplakt. Het is niet aan te raden om deze producten te eten na de Te Gebruiken Tot datum. Producten die langer houdbaar zijn krijgen een THT-datum. Als die datum verstreken is kan je het nog wél eten, maar garandeert de fabrikant niet meer dat de kwaliteit nog even goed is.

2. Koelkasttemperatuur

Het is daarnaast ook belangrijk om de koelkast op de juiste temperatuur in te stellen. Producten met een TGT-datum bewaar je bijvoorbeeld het beste in een koelkast die op 4 graden Celsius is afgesteld. In dit artikel vertellen we je er meer over.

3. Diepvries groenten en fruit

Loop je vaak tegen het probleem aan dat je fruit en groenten niet op tijd opeet, waardoor het bederft? Dan is er een eenvoudige oplossing: koop vaker bevroren fruit en groenten. Het blijft lang goed en is net zo gezond als de verse variant.

4. Groenten en fruit niet bij elkaar

Heb je wél verse producten gekocht? Dan hebben we één belangrijke tip: leg ze niet samen in een schaal. Het bederft namelijk sneller als het tegen elkaar aan ligt. Let er bij fruit ook goed op dat het fruit dat al bederft weggehaald wordt om verdere bederving te voorkomen.

5. Bruine bananen

Tot slot de laatste tip om voedselverspilling te verminderen: gebruik je bruine bananen voor een lekkere bananenbrood. Niet iedereen is gek op de overrijpe banaan, maar juist die bananen smaken extra zoet. Dat maakt het een perfect ingrediënt voor een bananenbrood. Hier vind je het recept terug! PS, bewaar bananen niet in een tros maar los van elkaar. Dan kunnen ze tot wel een week langer goed blijven.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: NOS, ANP, Libelle, BuzzFeed | Beeld: iStock