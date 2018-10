Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Vissen

Wat je uiterlijk betreft, dat mag best spannender! Zet je verlegenheid opzij en durf jezelf te laten zien. Planeet Uranus zorgt voor spontane ingevingen. Organiseer eens een weekje of weekendje weg. Niet twijfelen, het zal je goed doen. Op je werk krijg je te maken met een heleboel gesprekken. Dit is niet jouw favoriete onderdeel, maar je weet je er toch prima doorheen te slaan. Het is hoog tijd om ruimte om je heen te creëren. Dat geldt zowel letterlijk als figuurlijk.

Beeld: Sanne Bakker