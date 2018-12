Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Vissen

Iemand in je omgeving voelt zich erg eenzaam en jij zou daar verandering in kunnen brengen. Ga er even langs, of stuur een kaartje als hij of zij te ver weg woont. Een teken van leven is voor die ander in ieder geval zeer belangrijk. Je kent genoeg mensen, maar je durft ze nooit eens ergens om te vragen. Toch vragen mensen wel vaak zat wat van jou. Jij vindt dat toch ook niet vreemd? Je weet dat iemand je nodig heeft en dan help je graag. Zo werkt dat andersom meestal ook.

Beeld: Sanne Bakker