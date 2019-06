Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Vissen

Wanneer iemand voor je klaarstaat met goed advies, neem het dan ook aan. Je wilt graag laten zien dat je alles zelf kunt en misschien nog wel het meest aan jezelf. Probeer daar toch eens verandering in aan te brengen, want dat kan je soms in een nogal lastig parket brengen. Niemand kan alles

helemaal alleen, zelfs jij niet. Je hebt ontzettend veel energie en je voelt je er rusteloos door. Het zou goed zijn om je eens lekker uit te leven in de sportschool, dan ben je weer rustig.

Geen Vissen, maar wel weten wat jou vandaag te wachten staat? Bekijk hier alle horoscopen.

Beeld: Sanne Bakker