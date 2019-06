Spanning en sensatie: ‘El Profesor’ stelt vijf nieuwe ‘La Casa de Papel’-bendeleden voor

Aangezien we nu geen volle maand verwijderd meer zijn van het gloednieuwe seizoen van ‘La Casa de Papel’, kan het aftellen nu écht beginnen. En in aanloop naar het derde deel van de serie droppen de makers telkens weer wat snippers info. De trailer was er bijvoorbeeld al, maar nu zijn er ook een aantal nieuwe bendeleden bekendgemaakt.

Als je de eerdere seizoenen van La Casa de Papel gezien hebt, hoeven we je niet te vertellen dat de bendeleden vernoemd zijn naar een wereldstad. Zo waren we al in de ban van Tokio, Helsinki en Denver, en nu hebben zich vijf leden aan dit rijtje toegevoegd. Maak kennis met Lisboa, Estocolmo, Bogotá, Marseille en Palermo.

Nieuwe namen

Op het officiële Twitteraccount van La Casa de Papel zijn vijf filmpjes verschenen waarop te zien is hoe El Profesor een nieuw bendelid verwelkomt. Hij doet dit door het welbekende masker te overhandigen aan de persoon in kwestie én de schuilnaam te onthullen.

Oude bekenden

Wat meteen opvalt, is dat er twee nieuwe bendeleden zijn die we al kennen uit de vorige seizoenen. Lisboa en Estocolmo kennen we al als Raquell Murillo, de liefde van El Profesor én ex-politielid, en Mónica Gaztambide, de vriendin van Denver. De schuilnaam voor Monica is een verwijzing naar het Stockholmsyndroom, gezien zij verliefd werd op haar gijzelnemer.

Lees ook

Fans van ‘La Casa de Papel’ opgelet: deze Spaanse serie moét je toevoegen aan je lijstje

Drie nieuwe mannen

Naast Lisboa en Estocolmo voegen zich drie mannen bij de bende: Marseille, Palermo en Bogotá. Palermo – gespeeld door Rodrigo de la Serna – zou je al kunnen kennen van de film The Motorcycle Diaries; de Libanese Hovik Keuchkerian kruipt in de huid van Bogotá en de rol van Marseille wordt vertolkt door de Spaande Lukas Peros. Aanvankelijk werd ook nog gesproken van een nieuw vrouwelijk bendelid, maar zij is (nog) niet voorgesteld door El Profesor. Maar wat nog niet is, kan natuurlijk nog komen. To be continued… de derde reeks van La Casa de Papel staat in elk geval vanaf 19 juli op Netflix!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Flair.be | Beeld: still