Van mierzoet tot klassiek: vijf fijne films om deze kerst te kijken

Kerst zou geen kerst zijn zonder een luie avond of middag op de bank met een fijne film. Wollen sokken en pyjama aan, en het feest is compleet. Streamingsdienst Pathé Thuis biedt genoeg keuze: van alle Harry Potter-films tot klassiekers en foute maar oh zo fijne mierzoete films. Hieronder een greep uit het aanbod:

Onze favoriete single kunnen we natuurlijk niet vergeten deze kerst. In het derde deel staat het liefdesleven van de blondine op zijn kop door een onverwachte zwangerschap. Wie is de vader? Mr. Darcy (Colin Firth) of de Amerikaanse love guru Jack (Patrick Dempsey). Deze fijne wegkijker tovert ongetwijfeld een glimlach op je gezicht.

2. Home Alone 1, 2 & 3

Wie kent hem niet? De achtjarige Kevin die in alle haast door zijn familie vergeten wordt en home alone achterblijft. Geen volwassenen, geen regels: feest. Totdat het huis doelwit wordt van twee inbrekers. Als er een film op en top Kerst is, is dit hem wel.

Nog zo’n klassieker. Deze boekverfilming van Dr. Seuss blijft genieten. In het kleine dorp van de Who’s houdt iedereen zielsveel van Kerst, behalve de Grinch. Het groene monster wil het feest verpesten door alle cadeaus te stelen. Totdat hij de kleine Cindy Lou tegenkomt. Leuk voor jong en oud!

Kerst is niet compleet zonder foute kerstfilm. In het mierzoete The Trouble With Mistletoe zien we hoe de Amerikaanse Willa onverwacht valt voor een oude vlam die haar een blauwtje liep lopen.

In deze betoverende film zien we hoe een jongen op de magische Polar Express stapt en met conducteur Tom Hanks naar de Noordpool vertrekt voor een onvergetelijk avontuur. Een plaatje mede dankzij de prachtige special effects.

Beeld: iStock

