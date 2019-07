Vier adviezen om snel van een ongemakkelijke date af te komen

Wees eerlijk

By far de beste optie is om eerlijk te zijn tegenover je date. Zeg gewoon dat je bang bent dat het niet gaat werken, betaal en ga weg. Nu hoef je dit natuurlijk niet super bot te doen. Je kunt iets zeggen als: ‘Je lijkt me een heel leuk persoon, maar ik heb niet het gevoel dat we op romantisch vlak erg goed matchen’. Als je je echter onveilig voelt of je date is een ongelooflijke eikel ben je hem geen enkele verklaring schuldig.