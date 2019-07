Hebben! Dit bloemachtige vetplantje is dé trend van het moment

Vetplantjes zijn ideaal voor mensen zonder groene vingers. Juist als je ze vergeet water te geven, gaan ze best wel lekker. En door deze variant zie je de toekomst helemaal rooskleurig in.

Grote kans dan ook dat je meteen naar de winkel wil rennen als je deze prachtige nieuwe uitvoering ziet. Want ja, de Greenovia Dodrantalis (zeg maar bergroos) is bijna te mooi om waar te zijn. Niet zo gek ook dat dit vetplantje in de vorm van een roos hipper dan hip is.

Lees ook

Lifehack: waarom je je planten zou moeten trakteren op ijsblokjes

Roze rozen

En ja, dit pareltje is er zelfs in het roze. Dat wil je toch meteen in huis hebben? Hier komt meteen de kleine kanttekening: het plantje komt van oorsprong van de Canarische eilanden. Het voordeel hiervan is dat-ie niet veel water nodig heeft en goed tegen zonnige temperaturen kan. Nadeel? Je vindt ‘m niet bij de lokale plantenwinkel om de hoek. De oplossing is dan ook om zaadjes of stekjes te scoren via Etsy en zo het plantje zelf te kweken. Iets meer werk, máár dan heb je ook wat.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door mirjan stojanovic (@unusualseeds1) op 22 Jan 2019 om 7:36 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door destinedtolovesuccs (@destinedtolovesuccs) op 11 Jul 2019 om 1:22 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.