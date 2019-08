Hoe tof: deze vetplant heeft blaadjes in de vorm van dolfijnen

Wil jij jouw plantenimperium maar wat graag verder uitbreiden, maar heb je geen groene vingers? Een cactus of vetplant is wat je moet hebben. En we hebben nu een wel héél schattig exemplaar voor je gevonden.

Op Instagram is het een regelrechte hit: de senecio perengrinus. Een sene… wat? De naam is inderdaad ietwat ingewikkeld, maar dat maakt het plantje er niet minder mooi om. Integendeel. Wacht maar tot je de foto’s ziet!

Bloemen

De senecio perengrinus is een vetplant met bladeren in de vorm van dolfijntjes en ja, dat net zo schattig als het klinkt. De groene vriend is een kruising tussen de zogeheten ‘parelketting’ en ‘hotdogcactus’, en krijgt naast dolfijnenblaadjes óók nog eens prachtige witte en roze bloemen.

Weinig verzorging

Een vetplant is net als een cactus ideaal voor mensen die geen groene vingers hebben. Er kan namelijk maar weinig misgaan bij dit soort planten. Het belangrijkste dat je in gedachten moet houden, is dat je ze niet te veel en te vaak water geeft, anders verdrink je de plant. Moet lukken, toch?

