Blijft ‘A Cinderella Story’ met Hilary Duff en Chad Michael Murray in de hoofdrol een van jouw favoriete zwijmelfilms? Dan hebben we goed nieuws voor je, want 15 jaar – ja, zólang is het dus al geleden – na het eerste deel is het nu tijd voor een vervolg.

Romantische komedies, Disney en sprookjes: we kunnen er geen genoeg van krijgen. Een combinatie van die drie heeft in 2004 geleid tot A Cinderella Story, een levensechte versie van de klassieker Assepoester. Binnenkort kunnen we ons opmaken voor A Cinderella Story: Christmas Wish, een tweede deel van de film. Maar dit keer *snik* zónder de knappe Chad Michael Murray.

Opfrismomentje

Laten we even terug gaan in de tijd, waar ging A Cinderella Story ook alweer over? Deel 1 draait om Sam, vertolkt door Hilary Duff. Zij blijft na het overlijden van haar vader alleen achter bij haar verschrikkelijk stiefmoeder en haar twee dochters, die Sam – net als in het Assepoester-sprookje, vreselijk behandelen. Gelukkig kan de blondine haar ei kwijt bij Austin (Chad), de populairste jongen van de school. Nadat Sam haar telefoon verliest tijdens een gemaskerd Halloween-feest, start Austin zijn zoektocht naar het meisje.

A Cinderella Story: Christmas Wish

In het vervolg op A Cinderella Story staat Katherine centraal, die maar al te graag wil doorbreken als singer-songwriter. Haar stiefmoeder is het daar absoluut niet mee eens en probeert er een stokje voor te steken, samen met Katherines stiefzussen. De artieste in de dop wordt gedwongen om als zingende elf in Santa Land te werken, waar ze – hoe kan het ook anders – de liefde van haar leven tegen het lijf loopt.

In de hoofdrol

Chad Michael Murray is in het tweede deel van de film helaas niet terug te zien, evenals zijn tegenspeelster Hilary Duff. Wie dan de rollen van de tortelduifjes op zich nemen? Katherine wordt gespeeld door Laura Marano, Gregg Sulkin kruipt in de huid van de knappe Dominic.

Wanneer?

Een precieze datum waarop de film uitkomt, is er helaas nog niet. Maar als we op de titel af mogen gaan, kunnen we ervan uitgaan dat-ie rond de kerstperiode te zien zal zijn. Tot die tijd kijken we de trailer van de eerste film, om alvast in de stemming te komen:

