Het vertrek van deze deelnemer maakt veel los bij ‘Wie Is De Mol?’-kijkers

Zaterdagavond werd de vijfde aflevering van ‘Wie Is De Mol?’ uitgezonden en net als iedere week waren we wederom getuigen van spectaculaire opdrachten, veel verwarrende momenten én moesten we op het einde afscheid nemen van één van de deelnemers. Het vertrek van de kandidaat van gisteravond maakte een hoop los bij de Nederlandse kijker…

Spoiler alert: als je de aflevering nog niet gezien hebt, lees dan vooral niet verder!

Afscheid

Voor iedereen die de aflevering gezien heeft, weet waar ik het over heb: meester patissier Robèrt van Beckhoven (57) kreeg bij de eliminatie een rood scherm te zien en moest gisteravond het ‘Wie Is De Mol?’-toneel verlaten. Heel sneu, want niet alleen was Robèrt een geliefde kandidaat, ook deed hij in de aflevering van gisteren enorm zijn best en zorgde hij er mede voor dat de groep veel geld binnenhaalde. Daarnaast moest de patissier compleet uit zijn comfort zone stappen en abseilen van een gigantische rots met een kletterende waterval op nog geen meter afstand. Als iemand het had verdiend door te mogen naar de volgende ronde, dan was het Robèrt geweest.

Publieksfavoriet

Op het moment dat Robèrt een rood scherm krijgt, ziet hij er zichtbaar aangeslagen uit. ‘Dat was het dan, jammer. Het was een mooie tijd, ik heb mijn best gedaan en ga met een opgeheven hoofd naar huis,’ aldus de 57-jarige patissier. Ook de rest van de kandidaten baalt van Robèrts vertrek. ‘Laten we eerlijk zijn, hij is wel echt de held van het seizoen,’ is wat zanger Nielson erover zegt. Onder meer door zijn doorzettingsvermogen kreeg Robèrt niet alleen veel respect van zijn medekandidaten, maar ook van ‘Wie Is De Mol?’-kijkers, waardoor hij al gauw werd benoemd tot publieksfavoriet. Het nieuws dat hij het speelveld moest verlaten, kwam dan ook hard aan bij kijkers.

Een greep uit de reacties op Twitter:

#widm Jammer #Robert! Zo sympathiek. Ik had hem graag langer in het spel gezien. 😕Maar, top gedaan, Man!👍 — sammy lith (@bezuprechnyy) February 3, 2019

Nee! Hoe kan je deze man nou een rood scherm geven? #widm pic.twitter.com/CeDGZ56QKo — 𝗴𝗶𝗹𝗹𝗲𝘀 (@bonojour) February 2, 2019

Robèrt is echt één van de leukste deelnemers van Wie is de mol? ooit. #widm #wieisdemol pic.twitter.com/SSoqAl6t5H — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) February 2, 2019

Neee arme Robert, wat een held is hij #widm — Charmaine (@Charmainett99) February 2, 2019

Beeld: AVROTROS