Verschillende eetgewoontes in je relatie? Zó ga je ermee om

Liefde gaat door de maag. Dat gezegde kennen we allemaal. Leuk en aardig, maar hoe hou je het dan gezellig als jij en je partner niet op een lijn zitten wat betreft jullie eetgewoontes?

Wanneer jij graag vegetarisch eet en je lief juist gek is op vlees, of jij op dieet bent, maar je vent gewoon alles eet wat los en vastzit, kan dat voor de nodige spanningen zorgen. Zó kunnen jullie toch gezellig samen tafelen.

Water bij de wijn

Het is natuurlijk even wennen, als jullie plots verschillende eetgewoontes hebben. Elkaar tegemoet komen is dan ook belangrijk. Zo kun je prima nog gezellig samen burgers eten, wanneer jij simpelweg de vegetarische variant tussen je broodje stopt. En heeft je lief zin in kip? Maak dan een gerecht met gevogelte, maar schep zelf een vleesvervanger op je bord.

Forceer niets

“Je moet je nooit verplicht voelen om je dieet aan te passen voor iemand anders”, vertelt diëtist Abby Langer aan Het Laatste Nieuws. “Het is ook niet eerlijk om dat aan iemand te vragen. Vlees bereiden voor de ander is prima, zo lang je je maar niet verplicht voelt het zelf ook op te eten als je vegetariër bent.”

Samen koken

Experimenteren in de keuken is hartstikke leuk om samen te doen! Probeer dus eens wat leuke nieuwe recepten uit. Wanneer jij veganistisch bent en je partner niet, zullen er verrassend veel gerechten zijn die jullie tóch samen kunnen eten. En samen kokkerellen is nog gezellig ook.

Draai het om

Focus op jullie overeenkomsten in plaats van de aandacht te vestigen op wat jullie niet samen kunnen delen. Jullie liefde draait niet alleen om eten, want er zijn waarschijnlijk heel veel andere passies die jullie wél delen. Probeer deze passies te eren. Want zo blijft jullie relatie positief.

Bron: Libelle | Beeld: Still