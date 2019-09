Bril-jant: man laat verlovingsring al maand lang zien zonder dat vriendin het doorheeft

Een huwelijksaanzoek is een mijlpaal in iedere relatie en een moment waar dikwijls flink voor wordt uitgepakt. De ring is vaak al weken of zelfs maanden van tevoren in huis en wordt pas op het perfecte moment tevoorschijn getoverd. Zo ook bij de Britste Edi, al pakte hij alles net even anders aan…

Kwestie van timing

Edi kocht begin dit jaar al een ring voor zijn vriendin Cally, maar wilde het aanzoek niet overhaasten. In plaats van meteen op zijn knieën te gaan, toverde hij een dikke maand lang de ring continue tevoorschijn in het bijzijn van zijn vriendin. In bed, in de keuken en zelfs tijdens het poetsen van haar tanden in de badkamer. Dit deed hij wel steeds als ze net even niet keek.

Lefgozer

Van ieder moment maakte hij vervolgens snel en ongezien een hilarische foto. Hij liet Cally de ring – in haar slaap – zelfs al even vasthouden (lol). Al die foto’s heeft hij nu gebundeld op Instagram gedeeld met de titel How I proposed to Cally.

Spelletje

In het bijschrift legt hij uit dat hij de ring overal mee naartoe nam, zodat-ie ‘m bij zich zou hebben als er zich een perfect moment voor een aanzoek voordeed. Edi is namelijk niet zo van het plannen en iets groots voorbereiden zou 1. niet zijn ding zijn en 2. argwaan wekken bij Cally. Zo werd het langzaam een spelletje voor Edi om zoveel mogelijk foto’s met de ring en de nietsvermoedende Cally te maken.

Uiteindelijke aanzoek

Uiteindelijk vroeg Edi zijn vriendin in juli ten huwelijk, toen ze bijna tien jaar samen waren. Het romantische aanzoek vond plaats op het strand, waarna hij Cally en de rest van de wereld eíndelijk kon laten zien wat ze al die tijd niet door heeft gehad. Zijn geweldige actie kan rekenen op honderden likes op Instagram.

