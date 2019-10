Miljuschka over haar verbouwing: ‘Een goede kennis zou ons niet bedonderen, toch?’

Na 44 bezichtigingen was het zover: Flair-columnist Miljuschka en haar vriend Philip vonden hun droomhuis. Maar wat begon als een sprookje (denk: oude boerderij, moestuin, appelbomen), eindigde in een nachtmerrie. En een maandenlange zwerftocht met 2 kinderen van hotel naar vrienden en hotel.

“Wonen is iets vanzelfsprekends waar je niet bij stilstaat als je gewoon een huis hebt. Maar op het moment dat het wegvalt, realiseer je je dat het de basis is waar alles bij valt en staat. Het is als ademen, slapen, eten en naar de wc gaan. Het is er gewoon. Ik kan erover meepraten, want ik ben nu 2 keer van huis en haard verstoken geweest. De eerste keer was na mijn scheiding en ik was vastberaden: nooit zou me dit meer overkomen. Toch gebeurde het dit jaar weer, nadat onze verbouwing niet liep zoals ie zou moeten lopen.

Na mijn scheiding trok ik bij mijn moeder in, wat natuurlijk ontzettend vertrouwd voelde. Zo lief van haar dat ze ons drieën erbij nam. Toch gaf het geen rust. Gek genoeg merkte ik al snel dat ik echt een eigen plek nodig heb. Zodat ik een kast kan inruimen met mijn eigen spullen. Die eerst helemaal strak en georganiseerd is, maar met de tijd, net als het leven, dichtslibt en steeds rommeliger wordt. Maar het is dan wel jóúw chaos. Jouw bakblikken die uit de kast komen vallen. En dat maakt al het verschil.

Uit de flat gegroeid

In je eigen huis ben je vrij. Want ook al ben je volwassen, bij je moeder kom je niet om 8 uur ’s ochtends thuis na het stappen. Om uit te slapen in je nakie en dan de kater weg te eten met een combinatie van Ben & Jerry’s, chips, Oreo’s en cola light. Je probeert toch een nette, geciviliseerde versie van jezelf te laten zien. Alsof die hele opvoeding die ze erin heeft gestopt zich heeft uitbetaald.

Na een halfjaar vond ik een kleine flat die voelde als een walhalla. Elke kamer kreeg een functie en werd een thuis voor mij en mijn aapjes. De deurpost kreeg streepjes met data en lengtes erbij. We hadden er kerstdiners, verjaardagsfeesten en ik hervond er de liefde. Met de tijd durfde ik langzaam maar zeker om me heen te kijken naar een koopwoning. Doodeng, want nog nooit gedaan. Maar 1 ding was zeker: we barstten uit onze voegen met steeds meer kookspullen, speelgoed, groter wordende kinderen, geen buiten en die nieuwe liefde die compleet met huisraad kwam.

De zoektocht was intens en uiteenlopend. Ik wilde een kleine eengezinswoning met een bescheiden tuintje in de buurt van Amsterdam. Philip komt uit Brabant en wilde vrijstaand en in het groen wonen. Het leverde frictie op. Naarmate onze queeste vorderde, deed de prijsontwikkeling op de huizenmarkt dat ook. De vraagprijzen stegen explosief. Geen fijne combi voor twee startende kopers. Na elke bezichtiging stelden we onze eisen bij. Het was toch niet zo fijn om gesandwicht te worden tussen 2 huizen. Topless zonnen kwam op de wensenlijst. Maar het moest ook niet meer dan 20 minuten rijden zijn van de school van de kinderen en het huis van hun vader.

Bevriende aannemer

We bekeken volgens mij maar liefst 44 huizen voordat we bij ons veel te dure droomhuis uitkwamen. Ik herinner het me nog als de dag van gisteren. Het moment dat we binnenkwamen in de gerenoveerde oude koeienstal, was het hek van de dam. Philip en ik wisselden blikken uit en ik wist dat dit de plek was waarvoor we alles op alles zouden zetten. Dit was de plek waar we konden werken en moestuinieren, de appelbomen zouden oneindig veel appeltaarten opleveren. Kortom: de ultieme plek om samen als gezin herinneringen te creëren. We probeerden ons enthousiasme te onderdrukken om onze onderhandelingspositie niet te verliezen.

Na een spannende tijd van onderhandelen over de prijs en het verkrijgen van hypotheken konden we de boerderij kopen. Omdat de vorige eigenares er nog een laatste keer kerst wilde vieren, zou de overdracht pas een halfjaar later plaatsvinden. Dat gaf ons de tijd om een lijst te maken van wat we allemaal gingen aanpakken. We konden namelijk wel alvast aan onze verbouwplannen beginnen: we mochten te pas en te onpas binnenvallen met aannemers, architecten en consorten. Dat deden we volop. Net als de huizenmarkt was de bouwmarkt inmiddels ook totaal overspannen en absurd duur geworden. Gespecificeerde offertes? Daar werden we om uitgelachen. Voor jou 10 anderen die daar niet om vroegen.

Uiteindelijk besloten we te gaan voor een aannemer wiens vrouw ik redelijk goed kende. Het voelde alsof we een soort veiligheid creëerden. Een goede kennis zou ons niet bedonderen, zo was de redenering.”

