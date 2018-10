Alsof de nieuwe Netflix-hit ‘The Haunting of Hill House’ nog niet eng genoeg is, ontdekte Veronica Superguide dat er in diverse scènes geesten verborgen zitten die je – grote kans – mogelijk hélemaal niet gezien hebt tijdens het bingen.

Schrikken 2.0

Als Stephen King je show ‘geniaal’ noemt, heb je horrorgoud in handen. Ook Superguide zag het bejubelde The Haunting of Hill House met hoofdrolspeler Michiel Huisman al en was bijzonder onder de indruk. Maar ook zij hebben niet doorgehad dat de nieuwste Netflix-parel een diepere gruwellaag bevat dan op het eerste gezicht het geval lijkt.

Rillingen

De website Vulture zette screenshots van deze verstopte creeps op een rijtje en wij pikten er een selectie voor je uit. Zijn deze griezels jou wél opgevallen?

Let op: deze afbeeldingen kunnen spoilery zijn

Traptree-geest

Zie je ‘m? Deze witte engnek verstopt zich tussen een van de traptredes.

Creepy koppel

Vader en zoon Crain slaan op de vlucht en naast ze duiken opeens twee geesten op. Hoe hebben we deze gemist?

Klokkenluider

Dit geestenhoofd staart diep in onze ziel naast een imposante klok.

Met de deur in huis

De jonge versie van Theo wordt aangestaard door een geest die zich in een deur verschuilt.

Geest-gat

Weer is Theo de klos! Ze doet een trappenluik open maar ziet die creepy dude niet eens.

Kale engerd

En opnieuw stalken de gedaantes Theo. Dit keer staat er een grote geestmans achter haar.

Lampenkap

Een geest kijkt toe terwijl de Crains rennen voor hun leven. Zie je ‘m? Kijk achter de lampenkap.

Knock Knock

Deze engerd staart ons aan via het raam. *Bibber*

De aller-allerengste

En nu degene die je de stuipen op het lijf jaagt: twee geesthanden, onder de piano. WTF?

