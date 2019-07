Survivalshow ‘Expeditie Robinson’ keert komend najaar terug op de buis. Dat presentator Dennis Weening (tegen zijn zin in) wordt vervangen door Kaj Gorgels is inmiddels oud nieuws, maar er zijn meer grote, ingrijpende veranderingen op komst…

Andere zender én dag

Zo is het programma dit jaar voor het eerst níet te zien op RTL 5. RTL heeft vandaag bekendgemaakt dat de realityserie verhuist naar zender RTL4. Daarnaast wordt ook het uitzendmoment veranderd. Voortaan kun je niet op donderdag gaan zitten voor je favo programma, maar is de zondagavond the moment of truth.

Als vanouds

Qua team blijft alles redelijk steady, op het gedwongen vertrek van Dennis en de komst van Kaj na dan. Nicolette Kluijver mocht namelijk wel blijven als presentatrice en Luuk Ikink blijft gewoon zijn napraatprogramma Eilandpraat presenteren. Gek genoeg blijft dat dan wel weer achter op RTL5.

Welke BN’ers zijn van de partij?

Welke bekende Nederlanders dit jaar meedoen, moet RTL nog bekendmaken. Officieus weten we echter eigenlijk al vrij veel. Zo lijkt het zeker dat ‘Stylist van het Zuiden’ Roy Donders meedoet. Ook zijn er al meerdere BN’ers tegelijkertijd gespot op Schiphol, wat er zomaar op zou kunnen wijzen dat zij hun opwachting maken in het programma. Het gaat tot nu toe om: zanger Thomas Berge, radio-dj Frank van der Lende, YouTuber Kalvijn, coureur en F1-analist Tom Coronel én smaakpolitie Rob Geus. Vooral die laatste naam lijkt ons een leuke kandidaat. We zijn benieuwd hoe ‘niet vrolijk’ hij wordt van z’n behoefte doen achter een bananenboom en ‘zeebanket’ dat niet op de juist temperatuur uit de koeling getrokken kan worden. (#lol)

Expeditie Robinson 2019 start zondag 1 september om 20:00 op RTL 4. Eilandpraat is vanaf zondag 1 september om 21:30 te zien op RTL 5.

