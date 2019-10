‘GTST’-fans verontwaardigd door plotse verandering: ‘Hoe kunnen jullie dit doen?’

Pas een paar dagen is het zo, maar de échte fans van ‘GTST’ is het meteen opgevallen: de soap begint sinds deze week niet zoals kijkers gewend zijn. Rond de klok van 20.00 uur val je namelijk meteen in de nieuwe aflevering, zónder terugblik op de vorige uitzendingen. En dat vindt televisiekijkend Nederland maar verwarrend.

“Wat vooraf ging in Goede Tijden, Slechte Tijden.” Het zijn de woorden waarmee een nieuwe aflevering van de dagelijkse soap begint. Of beter gezegd: wáren, want de samenvatting voorafgaand aan een nieuwe uitzending is geschrapt. Mét een duidelijke reden.

Bewuste keuze

Een woordvoerder van RTL laat aan Televizier weten dat de samenvatting per ingang van de nieuwe maand inderdaad is verdwenen. Het gaat om een test die de zender tot half oktober uitvoert, om te zien of er met deze verandering minder mensen wegzappen na het RTL Weer. Er wordt natuurlijk gehoopt dat het experiment ervoor zorgt dat incidentele fans blijven plakken en er wellicht nieuwe fans van GTST bij komen.

Paniek

Na de proefperiode wordt gekeken of het weglaten van de recap wel of niet leidt tot hogere kijkcijfers. Mocht dat niet zo zijn, dan kunnen kijkers de samenvatting gewoon weer terugverwachten. Als we twitteraars mogen geloven, is dat in elk geval wél waar ze op hopen. “Hoe kunnen jullie dit nou doen?”, vraagt iemand zich af. “Dit gaat echt niet werken qua kijkcijfers…”

#GTST blikt niet meer terug en nu doet #Beau ook al aan een snelle break. Toch wennen wel. — Sebastiaan Boers (@sebasboers) October 2, 2019

#GTST hoe kunnen jullie dit nou doen? Het “Wat vooraf ging in Goede Tijden, Slechte Tijden” stukje weghalen en gelijk BAM de aflevering in gaan? Als de kijker een dag of twee mist dan weten ze gelijk niet wat er aan de hand is. Dit gaat echt niet werken qua kijkcijfers.. — GTSTNICK (@GTSTNICK) October 1, 2019

Heb ik onder een steen gezeten? Hoezo begint #GTST zo abrupt? Zonder terugblik enzo? — Désirée (@ZeeuwsWuufke) September 30, 2019

@Videoland Sinds deze week laten jullie als de nieuwe aflevering van gtst begint niet meer in een korte samenvatting zien wat er in de vorige aflevering is gebeurd. Is daar een reden voor? — Dennis Nijsen (@D_Nijsen) October 2, 2019

