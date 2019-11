Deze twee vegan (!) recepten maken je borrelplank compleet

Geen zin in één specifiek gerecht, maar liever snoepen van meerdere hapjes? Met deze twee snelle en simpele recepten maak je je borrelplank extra speciaal. En geloof het of niet, deze twee gerechten zijn nog vegan ook! Wijntje erbij en genieten, maar.

Vegan plaattaart met knoflook, spinazie en champignons

Deze heerlijke hartige plaattaart (zie bovenstaande foto) ziet er super feestelijk uit. De champignons, spinazie en zongedroogde tomaten zijn een perfecte combinatie. Dit recept is bovendien volledig plantaardig.

Ingrediënten (voor 4 personen):

1 rol vers bladerdeeg (of maak het zelf!)

2 tenen knoflook, fijngesneden

300 g verse spinazie

300 g champignons, gehalveerd

1 el Becel Original vloeibaar

200 g vegan roomkaas

4 el zongedroogde tomaten

150 g vegan geraspte kaas versgemalen peper

handje pijnboompitten, geroosterd

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 220 graden. Verhit de vloeibare margarine in een pan. Fruit de knoflook 2 minuten op middelhoog

vuur. Voeg de spinazie toe en bak tot deze net geslonken is. Zet apart. Bak de champignons in dezelfde pan met een snufje zout voor ongeveer 5 minuten. Knijp de spinazie uit en snijd het grof. Meng deze met de vegan roomkaas, zout en

peper. Rol het bladerdeeg uit en smeer het spinaziemengsel erop. Beleg met de gebakken

champignons, de zongedroogde tomaten en de vegan geraspte kaas. Bak de plaattaart 15 minuten op een met bakpapier beklede bakplaat. Serveer met de geroosterde pijnboompitten en wat versgemalen peper.

Cheesy vegan knoflookbrood

Knoflookbrood met gesmolten kaas… loopt het water je al in de mond? Deze variant is gemaakt met vegan kaas. En beloofd: dit cheesy knoflookbrood is minstens even lekker als het origineel.

Ingrediënten (voor 8 personen):

een stevig volkoren (spelt)brood

150 g vegan kaas

100 g Becel Original

4 tenen verse knoflook, geperst 1/2 el citroensap

zout en peper

om te serveren: verse peterselie

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 180 graden. Smelt de Becel Original en roer de knoflook, het citroensap, een klein snufje zout en wat

peper erdoorheen. Snijd het brood diagonaal in ruitjes van ongeveer 2×2 centimeter, maar snijd het brood niet door. Smeer 3/4 van het margarinemengsel in de snedes en prop de vegan kaas ertussen. Smeer de rest van het margarinemengsel over het brood heen. Wikkel het brood in zilverfolie en bak 15 minuten. Haal de folie er vervolgens af en bak het brood nog 10 minuten extra. Strooi er wat verse peterselie over en serveer direct.

Bron & beeld: Becel