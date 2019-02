Veel mensen vinden in hun eentje eten verschrikkelijk, toch heeft het een aantal grote voordelen

Eet jij graag in je eentje, of haat je het juist? Er heerst nog best wel een stigma op in je eentje eten (vooral het diner), maar uit een recent onderzoek is gebleken dat er steeds vaker alleen gegeten wordt en dat vooral millenials dit ook waarderen.

Het lijkt erop dat millennials het stigma beginnen te doorbreken. Uit een enquête, dat is gehouden onder 2000 Britten, bleek dat deze leeftijdsgroep (25 tot 34 jaar) het meest positief staan tegenover alleen uit eten gaan.

Minder gedoe

Maar liefst 80% van de 25- tot 34-jarigen zegt meer dan gelukkig te zijn om alleen te eten, en 22% heeft dat de afgelopen week nog gedaan. De redenen die de millenials hiervoor gaven? Het is fijn om wat tijd alleen door te brengen, het is veel minder gedoe om in je eentje een restaurant te kiezen en ook hoef je je eten niet met iemand te delen.

‘Normaal onderdeel van het moderne leven’

In het Amerikaanse tijdschrift Forbes is óók onderzocht hoe het zit met ons eetgedrag.Hier valt op dat wel 46 procent van de Amerikanen er regelmatig bewust voor kiest om alleen te eten. Multi-tasken tijdens het eten en genieten van tv of lezen zijn slechts een paar redenen waarom zovelen van ons alleen eten: ‘Alleen eten betekent niet langer fysieke en sociale isolatie. Terwijl consumenten het begrip ‘maaltijd’ blijven herdefiniëren, is alleen eten een normaal onderdeel geworden van het moderne leven,’ schrijft Forbes.

