Als er één dag is waarop het mag: híerom moet je vanavond pannenkoeken eten

Pannenkoeken zijn altijd lekker, maar vandaag smaken ze éxtra goed. Op 29 november is het namelijk Sint Pannekoek, een traditie uit 1983 die destijds in het leven is geroepen door opa uit Jan, Jans en de kinderen.

Hét hoofddeksel voor flensjesdag

Op Sint Pannekoek (oude spelling) bak je niet alleen pannenkoeken, je legt er ook eentje op je hoofd zodra de man des huizes thuiskomt. In onderstaande strip legt opa het haarfijn uit.

Comités

En de traditie, bedacht door JJK-schrijver Jan Kruis, is na al die jaren nog altijd levend. Sterker nog, er zijn zelfs 2 Sint Pannekoek Comités. Eentje in Groningen – die op deze dag stápels pannenkoeken bakken voor iedereen die maar wil aanschuiven – en in Rotterdam, waar het volgens opa allemaal ‘begon’.

