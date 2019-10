Van een huilende Ludo tot een nieuw gezicht: dít kun je deze maand verwachten in ‘GTST’

De laatste drie maanden van het jaar zijn vandaag officieel ingegaan. De. Laatste. Drie. We kunnen het erover eens zijn dat de tijd vliegt en hoewel het soms best een beetje minder mag, betekent het wél – #lichtpuntje – dat we weer nieuw ‘GTST’-materiaal kunnen verwachten. En de makers van de soap geven ons maar al te graag vast een voorproefje van alle perikelen in Meerdijk.

Voor alle fans van GTST is het smullen geblazen op de socialmediakanalen van de soap. De makers hebben namelijk een teaser gedropt van alle hoogtepunten die we deze maand voorgeschoteld krijgen. En jep, die video belooft weer een hoop spanning en sensatie.

Daan en Nina

Het filmpje trapt af met een ploeterende Tiffy (Cecilia Adorée), die naar alle waarschijnlijkheid ein-de-lijk haar kindje in de armen kan sluiten. Lucas (Ferry Doedens) is erbij, maar hoe zal het vaderschap hem uiteindelijk bevallen? Gaat-ie er nog steeds helemaal voor of laat-ie het toch afweten? Vervolgens zien we een shot van Nina (Marly van der Velden), die tóch lijkt te zwichten voor de charmes van Daan (Dorian Bindels). “Ik hou van je”, horen we Bing (Everon Jackson Hooi) zeggen, waarna de dochter van Ludo (Erik de Vogel) al huilend maar één ding kan uitbrengen: “Nee”.

Nieuw gezicht én oude bekende

In oktober zien we ook weer een voormalig inwoner van het soapdorp terug: Lana (Faye Bezemer) heeft Berlijn weer ingeruild voor het oude vertrouwde Meerdijk. Daarnaast zien we óók een nieuwe jongen in beeld, namelijk acteur Rein van Duivenboden. In de teaser is te zien hoe hij in tranen is en gesteund wordt door Amir. Of hij een vast gezicht wordt in GTST en waar hij ineens vandaan komt, zal de tijd moeten leren.

Wéér over en uit

Iedereen die iedere keer weer hoopt dat het goed komt tussen Ludo en Janine (Caroline de Bruijn), stellen de makers van GTST teleur. “Alles is kapot”, horen we de actrice gezegd. In een brief – die Ludo met tranen in zijn ogen leest – schrijft ze aan haar geliefde dat ze “de grootste fout van haar leven heeft gemaakt”.

Lees ook

Video: ‘GTST’-actrice Robin Martens opgepakt wegens ‘mishandelen’ agent



Nóg meer in oktober

Heb je trouwens meegekregen dat we deze maand nóg meer GTST-kijkvoer kunnen verwachten? Naast de afleveringen die op televisie verschijnen, komen de cast & crew op woensdag 2 oktober weer met een nieuwe exclusieve verhaallijn voor Instagram Stories op de proppen: JoJo’s Geheim.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Instagram