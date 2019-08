Het einde is in zicht: ‘Utopia’ gaat dit jaar nog stoppen

Slecht nieuws voor fans van ‘Utopia’. Na maar liefst zes jaar en 1.554 afleveringen valt het doek voor de spraakmakende televisieshow. Nog voor het einde van het jaar is het zover, en dat weten de huidige inwoners ook pas net.

Rond de klok van 12.00 uur hebben de Utopianen te horen gekregen dat hun avontuur niet lang meer zal duren. Eind december vindt de finale van het programma plaats en dan zal één inwoner het terrein verlaten als de grote winnaar.

Eén jaar

Al vanaf december 2013 kan televisiekijkend Nederland iedere werkdag genieten van Utopia en online zelfs 24/7. Het idee van de programmamakers was in eerste instantie om binnen een jaar tijd de ideale samenleving te creëren, maar uiteindelijk werd het programma telkens met een jaar verlengd gezien het zo goed bekeken werd.

Nieuwe samenleving

Vanaf de eerste minuut werd Utopia opgenomen op een verlaten terrein dichtbij het Noord-Hollandse Laren, maar na mei 2018 was het helaas niet meer mogelijk om dit stukje land te huren. Op dat moment werd Utopia 2 geboren, waar in zes jaar lang verschillende inwoners hebben gebouwd aan een nieuwe samenleving. Niet één maar twee keer wisten de realitysterren een kale plek om te toveren tot een levendige boel die van alle gemakken voorzien was.

Wat dan?

Utopia is momenteen iedere werkdag van 19.30 tot 20.30 uur te zien bij SBS6; vanaf 26 augustus zal het tijdslot veranderen naar 18.00 tot 19.00 uur. Welk programma vanaf eind dit jaar de leegte van Utopia zal opvullen, is nog niet bekend. Ook is (nog) niet onthuld wanneer de laatste aflevering uitgezonden zal worden. Wél weten we dat er een einde aan het programma komt omdat de zender een andere weg inslaat.

