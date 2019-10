Kijkers verbijsterd over uitvaartondernemer na ‘Undercover in Nederland’: ‘Sprakeloos’

Fans van ‘Undercover in Nederland’ hebben zondagavond vol verbazing naar het programma gekeken. Hun mond viel letterlijk open toen ze zagen hoe het eraan toeging bij uitvaartondernemer Erik V., waarover twee collega’s hun zorgen openbaarden.

De beelden die met een verborgen camera zijn opgenomen, liegen er niet om. Hierop is onder meer te zien hoe Erik V. zelf vertelt aan zijn collega’s welke dingen hij uithaalt om geld te besparen. Enkele voorbeelden? Hij laat overledenen op een andere plek cremeren dan hij tegen de nabestaanden zegt én schroomt niet om dure onderdelen van kisten af te halen zodat hij die kan hergebruiken.

Lijk in de schuur

Wat kijkers van Undercover in Nederland nog meer schokt, is hoe er met de overledenen wordt omgegaan. Zo laat Erik V. niet alleen urnen met as slingeren, maar laat hij de deur van de koelcel open als hij ‘te veel lijken’ heeft. Bovendien heeft hij er weleens één mee naar huis genomen en in de schuur gezet. “Beetje vieze smaak in de mond na deze lijken in de kast”, wordt er getweet.

Arm gebroken

Nóg schokkender is het feit dat de uitvaartondernemer de lijken hardhandig aanpakt. “Ik heb een keer een arm gebroken”, aldus de vrouw van Erik V., die ook werkzaam is bij het bedrijf. “Ineens hoorden we ‘krak’. Het was een oud vrouwtje van ik denk wel honderd jaar.” Vervolgens horen we haar zeggen dat het “kan gebeuren”, gevolgd door: “Dood is dood, dan voelen ze niks meer”.

Geen woorden

Kijkers noemen de wanpraktijken van Erik V. “bizar” en “gestoord”, en hebben er geen woorden voor. “Ik ben sprakeloos”, schrijft iemand op Twitter. Een ander: “Ik wordt er gewoon beroerd van.”

