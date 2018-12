Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Tweelingen

Houd je twijfels over je relatie niet langer voor je. Durf jezelf tegen hem of haar uit te spreken. Alleen dat brengt oplossingen. Twee vrienden hebben een conflict. Jouw tactische vaardigheden worden hiervoor aangesproken. Laat beide partijen hun verhaal doen. Je kunt niet alles weten en kunnen en dat hoeft ook helemaal niet. Je zult ook bepaalde leerdoelen in je leven moeten hebben, anders zou het behoorlijk saai worden. Zie het dus niet als een falen, maar als een uitdaging.

Beeld: Sanne Bakker