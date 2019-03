Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Tweelingen

Het voelt haast alsof je in iemands anders zijn lichaam en geest zit. Toch ben jij het echt zelf, je ziet alleen dat er veel meer in je zit dan je zelf dacht. Wonderbaarlijk hoe iemand dat in jou naar boven kan halen. Waarschijnlijk betekent hij of zij heel veel voor je, of zal dat in ieder geval nog gaan doen. Kijk niet zo naar het groene gras van de buren. Mensen die een hoop geld hebben, zijn niet wezenlijk gelukkiger dan jij.

Geen Tweelingen, maar wel weten wat jou vandaag te wachten staat? Bekijk hier alle horoscopen.

Beeld: Sanne Bakker