Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Tweelingen

Je bent in een gulle bui en dit zorgt ervoor dat je iemand die na een tijdje afwezigheid terugkeert in je wereld welkom is. Goede communicatie is belangrijk en de nieuwe maan vervult daarbij een grote rol. Wees niet al te ongeduldig. Niet iedereen pikt alles zo snel op als jij. Wees dus ook niet geërgerd wanneer bepaalde dingen wat langzamer gaan dan jij ze graag zou zien.

Beeld: Sanne Bakker