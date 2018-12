Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Tweelingen

Het is verstandig om wat afstand te nemen. Zowel letterlijk als figuurlijk. Je zou erover kunnen nadenken om eindelijk die reis te gaan ondernemen. Wanneer je ergens op moet besparen, beknibbel dan niet op je dagelijkse boodschappen. Laat liever de dingen die je eigenlijk niet nodig hebt. Je kunt bijvoorbeeld best wat minder gaan stappen, of dat leuke truitje een keer in de winkel laten hangen. Natuurlijk is dat een stuk minder leuk, maar af en toe is het gewoon nodig.

Beeld: Sanne Bakker