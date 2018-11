Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Tweelingen

Je voelt je een beetje beperkt in het dagelijks reilen en zeilen. Je wilt graag iets nieuws leren. Dat kan natuurlijk. Je kunt een cursus volgen, of informatie inwinnen over een opleiding. Op de een of andere manier valt er vast een mouw aan te passen. Sta eens niet meteen klaar met je commentaar, maar verplaats je eens in de situatie van een ander. Zet vandaag je eigenbelang eens opzij en doe iemand in je omgeving een plezier.

Beeld: Sanne Bakker