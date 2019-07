Love it! Nu al tweede seizoen van ‘The Hills: New Beginnings’ aangekondigd

Geniet jij ook zo van ‘The Hills: New Beginnings’? Dan is dit je lucky day. Hoewel het eerste seizoen van de reboot van de populaire ‘MTV’-realityserie ‘The Hills’ nog wordt uitgezonden, is er nu al een tweede reeks aangekondigd.

Dat heeft de muziekzender maandag laten weten aan verschillende Amerikaanse media. Welke castleden er terugkeren in The Hills: New Beginnings, is nog niet onthuld. Ook heeft MTV nog niet bekendgemaakt wanneer het tweede seizoen op de buis moet verschijnen.

Lauren

De originele serie was van 2006 tot en met 2010 te zien. De eerste vier reeksen volgden vooral het leven van Lauren Conrad. Kristin Cavallari nam het stokje over toen Lauren genoeg had van de camera’s. Beide dames zijn niet te zien in de reboot. Wel keerden onder anderen Brody Jenner, Spencer Pratt, Audrina Patridge en Justin Bobby Brescia terug.

Lees ook

Maak maar een gaatje vrij: hier kijk je álle seizoenen van ‘The Hills’



Nieuwe gezichten

Speciaal voor de reboot werd Brandon Lee, de zoon van Pamela Anderson en Mötley Crüe-drummer Tommy Lee, toegevoegd aan de cast. Net als The O.C.-actrice Mischa Barton.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: MTV