Dit belooft nú al spannend te worden: ‘The Haunting of Hill House’ krijgt tweede seizoen

Eind vorig jaar waren bingewatchers in de ban van ‘The Haunting of Hill House’, waarin ‘onze’ Michiel Huisman een rol speelde. Zat jij keer op keer weer op het puntje van je stoel? Dan hebben we goed nieuws voor je, want er komt een tweede seizoen aan van de horrorserie.

‘The Haunting of Hill House’ is een bekende horrorroman uit 1959 van de Amerikaanse auteur Shirley Jackson. Het boek wordt beschouwd als een van de beste literaire werken over geesten. Het eerste seizoen ging over een groep broers en zussen die als kinderen opgroeide in een huis dat later het meest beroemde spookhuis van het land werd. Eenmaal volwassen komen ze na een tragedie weer samen om de geesten uit het verleden te confronteren. Waar sommige geesten alleen op de loer liggen in hun gedachten, lijken anderen echt rond te sluipen in de schaduwen van Hill House.

Tweede Haunted House

In het eerste seizoen speelde ‘onze’ Michiel Huisman mee, maar het tweede seizoen zal een compleet nieuwe cast krijgen. Wat wederom al bekend is, is dat het tweede seizoen over een andere plaats zal gaan dan het eerste. Op Facebook plaatste Netflix al een teasend filmpje met de vraag wie kan raden waar het tweede seizoen zich zal afspelen.

Een kleine zoektocht leert ons dat het tweede seizoen ‘The Haunting of Bly Manor’ zal heten. Het verhaal zou deze keer gebaseerd zijn ophet boek ‘The Turn of the Screw’ van de Amerikaanse romanschrijver Henry James. Het zal zich afspelen in een oud landhuis waar twee wezen worden verzorgd door een jonge gouvernante.

Nog even geduld…

Het tweede seizoen van ‘The Haunting of Hill House’ zal in de loop van 2020 op Netflix verschijnen. Nog even geduld, dus!

