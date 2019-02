Zondag begint ‘De Luizenmoeder’ weer: nu al kritiek op het tweede seizoen

Aanstaande zondag wordt het wachten beloond en gaat het tweede seizoen van ‘De Luizenmoeder’ van start. Hoewel de eerste aflevering dus nog uitgezonden moet worden, heeft de serie al een paar boze tongen losgemaakt.

De Bond tegen vloeken vindt namelijk dat bepaald taalgebruik in ‘De Luizenmoeder’ niet door de beugel kan, zo melden ze in een open brief aan AVROTROS. ‘In de eerste beelden van seizoen twee van ‘De Luizenmoeder’ wordt de naam van Jezus namelijk meerdere keren op een vernederende en respectloze toon genoemd’, wordt er geschreven. ‘Dit wordt door een groot aantal mensen als pijnlijk, onnodig en kwetsend ervaren.’

Christendom

‘Stelt u zich eens voor hoe het zou zijn als de naam van de persoon waar u zielsveel van houdt, degene die u altijd kan vertrouwen, of degene die er altijd voor u is, lacherig en met een sarcastische toon in het openbaar wordt vernederd?’, gaat de bond verder. ‘Veel christenen zien Jezus als hun redder, bevrijder, hun levensdoel en hun God.’ In plaats van het grove taalgebruik zou er in ‘De Luizenmoeder’ juist gebruik moeten worden gemaakt van ‘mooie’ woorden. ‘Niet een ander pijn doen, maar respect voor elkaar hebben. (…) Het zou fantastisch zijn als de serie mee bouwt aan een respectvol Nederland.’

Waardering

Naast de kritiek op het grove taalgebruik spreken de briefschrijvers ook hun waardering uit voor de populaire serie. ‘Het concept is goed en het is een leuke hilarische serie.

Reactie AVROTROS

Het volledige tweede seizoen van ‘De Luizenmoeder’ is al opgenomen, dus er kan niets meer veranderd worden aan de afleveringen. Dit heeft AVROTROS laten weten in een reactie. De programmamakers denken overigens dat de critici heel anders over het fragment denken als het in de context wordt gezien. Kijken, dus!

‘De Luizenmoeder’ is vanaf zondag 10 februari wekelijks te zien om 20.25 uur op NPO 3.

