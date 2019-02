Tv-tip: ga op een culinaire ontdekkingsreis met ‘Miljuschka in Japan’

Heb jij ook zo genoten van ‘Miljuschka’s Street Food Vietnam’? Dan hebben we goed nieuws voor je. De tv-chef en Flair-columniste reist voor het programma ‘Miljuschka in Japan’ opnieuw naar Azië en dat belooft weer een culinair feestje te worden.

In ‘Miljuschka in Japan’ is te zien hoe Miljuschka Witzenhausen, die sinds afgelopen december vaste columnist is voor ons magazine, het bijzondere maar vooral ook inspirerende land ontdekt. Ze maakt een culinaire rondreis door Japan, en stuit hierbij op de beste specialisten en heerlijke gerechten, maar ook ietwat bizarre ervaringen. Benieuwd? Haar avonturen zijn vanaf maandag 25 februari te zien op 24Kitchen.

Russisch roulette

In iedere aflevering van ‘Miljuschka in Japan’ staan twee verschillende gerechten of producten centraal. Daarnaast maakt de presentatrice kennis met de beste chefs en ingrediënten om de geheimen van de Japanse keuken te ontrafelen. En daar komt de nodige spanning en sensatie bij kijken. ‘Ik heb inktvis gegeten die zó vers is dat de tentakels zich vastzuigen in mijn mond, een waanzinnige en bizarre sensatie’, aldus Miljuschka. ‘En ik speel Russisch roulette met vis, door het eten van de levensgevaarlijke kogelvis die bij een verkeerde bereiding dodelijk is.’

Onvergetelijke reis

Japan heeft om meerdere redenen een grote indruk op haar gemaakt. ‘De passie voor eten, de mensen, cultuur en het continue streven naar perfectie in de keuken… het was onvergetelijk.’ De serie ‘Miljuschka in Japan’ bestaat uit zeven afleveringen en is vanaf 25 februari iedere maandag te zien om 22.00 uur op 24Kitchen.

Bron & beeld: 24Kitchen