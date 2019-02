Zo makkelijk kan het zijn: met dit trucje maak je je vloerkleed pas écht goed schoon

Als er iets is wat in één klap een hoop sfeer in huis kan brengen, is het wel een vloerkleed. Heb jij er ook eentje voor de bank liggen en maak je ‘m geregeld schoon door er met de stofzuiger overheen te gaan? Er is een betere manier.

Wil je je vloerkleed écht goed schoon krijgen, dan kun je er het best een trekker bij pakken. Het ding, waarmee je normaal gesproken de ramen lapt, weet namelijk het meeste vuil te verwijderen.

Goedkoop én effectief

De truc is afkomstig van schoonmaakgoeroe Sophie Hinchliffe, en haar Instagram-volgers zweren er inmiddels bij. Er worden massaal foto’s en filmpjes van gedeeld, waarop te zien is dat niet alleen stof maar ook haren uit het vloerkleed worden getrokken. En het moge duidelijk zijn: je kunt de methode ook toepassen op tapijt en vloerbedekking. Een goedkope maar effectieve manier van schoonmaken, dus! Doe het alleen niet te vaak en te fanatiek, want dat kan de vezels beschadigen.

