Met dit trucje maak je de douchedeur weer blinkend schoon

Een glazen douchedeur oogt natuurlijk hartstikke strak, maar de opgedroogde druppels of strepen zijn er soms maar lastig af te krijgen. Flair to the rescue, want er blijkt een heel handig trucje voor te zijn.

Lees ook: Last van stress? Schoonmaken blijkt het beste medicijn en dít is waarom

Is jouw douchedeur niet meer wat-ie is geweest en wil je dat-ie zo snel mogelijk weer blinkt als vanouds? Een Britse vrouw heeft haar ultieme tip gedeeld in de besloten Facebookgroep ‘Mums Who Clean‘.

Redmiddel

In haar bericht valt te lezen dat ze van alles geprobeerd had, maar ze haar glazen douchedeur maar niet schoon kreeg. ‘Tientallen schoonmaakmiddelen, antischimmelproducten, noem maar op’, schrijft ze. Wat uiteindelijk hét redmiddel was? Het antwoord is… glansspoelmiddel, afwasmiddel en een sponsje. Even boenen en de douchedeur is weer als nieuw. De foto’s liegen er niet om. Kijk zelf maar!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle.nl | Beeld: iStock