Bril-jant: met deze truc pel je knoflook binnen no time

Gooi jij ook altijd – wat je ook maakt – een teentje (of meer) knoflook in de pan? De smaakmaker is in veel gevallen onmisbaar, maar soms kan het pellen ervan je tegenhouden om ‘m te gebruiken. Zonde! Helemaal als je onderstaande video ziet, want het hoéft helemaal geen lastig klusje te zijn.

Als je knoflook gebruikt in je gerecht, haal je waarschijnlijk een teentje los van de bol die je vervolgens gaat pellen. Dat kan best wat tijd kosten (én stinkvingers opleveren). Dat moet efficiënter kunnen, moet twitteraar Valentina Pestilene gedacht hebben. Zij heeft een filmpje gedeeld waarin ze laat zien hoe je het bolgewas het beste te lijf kunt gaan.

Puntje van je mes

Uit de beelden blijkt dat je knoflooktenen niet individueel uit de bol moet halen en vervolgens moet pellen. In plaats daarvan steek je de punt van je mes in een teen en trek je ‘m er meteen zónder velletje eruit. Wait… what?! Wisten we dit maar eerder.

Lees ook

Betrapt! Bijna een derde van de vrouwen vindt dat haar partner niet goed kan koken

Chrissy

Als je denkt dat je de enige bent die dit trucje niet kent, heb je het mis. Dat blijkt uit de duizenden keren dat het filmpje geretweet én geliket is. Oók door Chrissy Teigen, de vrouw van John Legend:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Womenshealthmag.com | Beeld: iStock, Twitter