Stap jij in het huwelijksbootje in 2019? Dít zijn de nieuwste trouwtrends

Hoe organiseer je in hemelsnaam het trouwfeest van je dromen? House of Weddings, het grootste online platform op de Belgische huwelijksmarkt, helpt je een handje door de nieuwste trouwtrends voor 2019 te delen.

À la Meghan

Alles wat Meghan draagt, gaat als zoete broodjes over de toonbank of wordt klakkeloos nageaapt. Dat geldt niet alleen voor haar Zara-jurkjes, maar ook voor haar trouwjurk van modehuis Givenchy. In 2019 zul je veel klassieke ontwerpen en eenvoudige stijlen terugzien à la de jurk van de hertogin, gecombineerd met een mooie sluier.

Koraal

Volgens kleureninstituut Pantone is koraal de kleur van 2019. Je zult deze kleur terugzien in onder meer de boeketten, tafeldekking, accessoires, bruidstaart, make-up en de jurken van bruidsmeisjes. Daarbij is koraal de perfecte kleur voor een zonnig zomerhuwelijk.

In de spotlight

De trouwdag was vroeger altijd hét moment voor de bruid om te stralen. Maar in 2019 is het tijd om die spotlight te delen: ook de bruidegom wil en mag gezien worden. Een driedelig maatpak komt dan ook steeds vaker voor. Ook populair is het om twee kostuums te dragen: eentje voor overdag én eentje voor het avondfeest.

Light it up

Sinds de opkomst van Pinterest en Instagram scrollen aanstaande bruiden urenlang op zoek naar perfecte inspiratieplaatjes. Uit dat zoekgerdrag blijkt dat verlichting – naast linnengoed en origineel meubilair – ook steeds belangrijker wordt wat betreft een unieke beleving van het feest.

Eco-vriendelijk

Van lokale seizoensingrediënten en trouwjurken gemaakt op een eerlijke manier tot bloemstructuren gebouwd zonder oasis of steekschuim. De bruid en bruidegom in 2019 gaan voor een huwelijk met een minimale, ecologische voetafdruk.

Bron: House of Weddings | Beeld: iStock