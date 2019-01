Rennen! Deze week scoor je tropische kamerplanten bij Lidl voor een prikkie

Heb je een tijdje geleden afscheid genomen van de kerstboom, maar mis je het groene aanzicht? Vul de leegte dan op met een hippe tropische kamerplant. Enne, bij Lidl kun je er deze week één (of meerdere!) scoren voor nog geen 10 euro.

Lees ook: Lidl brengt spotgoedkope variant van La Prairie crème op de markt

Het voegt in één klap een hoop kleur en warmte toe aan je interieur: een tropische kamerplant. Daarnaast mag zo’n eyecatcher bijna niet meer ontbreken in huis. Heb je er al meerdere staan maar kan er wat jou betreft altijd eentje bij? Of is er één aan vervanging toe? Ze hoeven echt niet veel te kosten, zo bewijst de budgetsupermarkt.

Vijf verschillende

Bij Lidl vind je vanaf donderdag 17 januari een vijftal verschillende kamerplanten. Iedere plant is zo’n 70 centimeter hoog en je hoeft er per exemplaar slechts 9,99 euro voor neer te tellen. Op = op, dus je zult er wel snel bij moeten zijn.

De planten die deze week verkrijgbaar zijn bij Lidl, vind je hieronder. De aanbieding bekijken? Klik hier. Wij gaan alvast voor de deur liggen!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock, Lidl