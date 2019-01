5x fijne tranentrekkers om te kijken op Blue Monday

Het is weer Blue Monday, de depressiefste dag van het jaar. Of je er nou wel of niet in gelooft, deze depri-maandag geeft genoeg reden om jezelf te verwennen met een reep chocola, kop thee of bak ijs en een goede film. De streamingsdienst Pathé Thuis zette vijf tranentrekkers op een rij om een potje ongegeneerd bij te huilen. Gewoon omdat het mag vandaag.

1. Me Before You

Grappig, romantisch en dramatisch in één. Louisa heeft geen ervaring met gehandicaptenzorg. Toch lukt het haar om Will – tot zijn nek verlamd – precies te geven wat hij nodig heeft door hem op te vrolijken met haar karakter en kleurrijke outfits. Maar is ze ook in staat om hem zijn liefde voor het leven terug te geven? Tranen gegarandeerd!

2. Lion

Deze hartbrekende film gaat over de jonge Saroo. Als vijfjarig jongetje raakt hij ver van huis als hij per ongeluk in een trein richting Calcutta, India, stapt. Na een tijd rond te zwerven op straat, wordt hij geadopteerd door een Australisch stel. Twintig jaar later gaat hij op zoek naar zijn verloren familie.

3. Titanic

Deze met Oscars overladen klassieker gaat over de grootse maar kortdurende liefde tussen Rose en Jack. Het onmogelijke gebeurt en hun liefde verdwijnt in zee. De bijzondere band inspireert, maar laat je ongetwijfeld ook een traantje wegpinken.

4. Adrift

Het waargebeurde survivaldrama Adrift laat zien hoe sterk de overlevingskracht van mensen is. De vrije Tami en haar verloofde zijn met een zeiljacht op weg van Tahiti naar San Diego als ze in een heftige storm terechtkomen. Wat een avontuurlijke en romantische reis had moeten worden, verandert in een nachtmerrie.

5. Hachi: A Dog’s Story

Als Parker (Richard Gere) een achtergelaten puppy mee naar huis neemt, krijgt het hondje al snel een speciale plek binnen het gezin. Hachi wijkt niet meer van de zijde van Parker. Hij loopt altijd met zijn baasje mee naar het station en wacht op hem tot hij terugkomt. Ook wanneer Parker een hartaanval krijgt. Een film die ongetwijfeld de gevoelige snaar raakt.

