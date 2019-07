Laat die tranen maar rollen: eerste kampvuur-beelden ‘Temptation Island VIPS’

We hebben de eerste paar afleveringen van de VIPS-versie van ‘de ultieme relatietest’ achter de rug en vanaf moment één was duidelijk dat het in íeder geval spannender gaat worden dan de afgelopen reeks met ‘gewone’ koppels. Komende donderdag is het tijd voor het eerste vuurka… eh, kampvuur, waar vandaag vast een eerste sneak peek van verschenen is.

Opvallende bekentenis

In de eerste vrijgegeven beelden van de aflevering van deze week is te zien dat het er direct heftig aan toe gaat. Yasmin is in tranen door de beelden die zij te zien krijgt van haar vriend, Youtuber Thomas Cox. Ze kan niet geloven wat te zien krijgt op het ‘pás’ eerste kampvuur, en besluit resoluut: ‘Ik ga ‘m niet langer de hand boven het hoofd houden’. Daarna doet ze een opvallende bekentenis en geeft Channah haar geweldig (#lol) advies.

Bekijk de beelden hier.

